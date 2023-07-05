Студенты из регионов России разработают карту гостя Северного Кавказа

Карта позволит бесплатно или со скидками посещать культурные достопримечательности и мероприятия, накапливать бонусы при заселении в гостиницу и бонусные мили при авиаперелетах

МАХАЧКАЛА, 5 июля. /ТАСС/. Студенты со всей России разработают карту гостя Северного Кавказа. Об этом сообщает в среду пресс-служба Кавказ.РФ.

"15 студентов со всей страны смогут поехать на Северный Кавказ и принять участие в создании единой карты лояльности. Она поможет гостям СКФО путешествовать с комфортом и экономией, быстро и удобно получать необходимую в поездке информацию", - говорится в сообщении.

Отмечается, что единая карта гостя поможет путешественникам комплексно подойти к планированию отдыха и досуга на Северном Кавказе. Планируется, что она позволит бесплатно или со скидками посещать культурные достопримечательности и мероприятия, накапливать бонусы при заселении в гостиницу и бонусные мили при авиаперелетах.

"Такой проект родился в команде Кавказ.РФ и с помощью молодежи, мы надеемся, выйдет на новый уровень. Совсем недавно он стал частью осеннего сезона межуниверситетской программы "Открываем Россию заново". Из 80 заявок от университетов, государственных и частных компаний организаторы выбрали всего 27 проектов, в том числе наше путешествие на Северный Кавказ. Конечно, не может не радовать такой интерес к региону. Мы уже начинаем готовиться к конкурсу - о приеме заявок объявим позже, а пока параллельно занимаемся вторым проектом - экспедицией на Эльбрус", - отметил первый заместитель генерального директора Кавказ.РФ Андрей Цемахович.