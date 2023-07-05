Для автотуристов в связи с пробками создали Telegram-канал о ситуации на Крымском мосту

Самую протяженную очередь из машин зафиксировали утром 3 июля, она достигла 13 км

КРАСНОДАР, 5 июля. /ТАСС/. Telegram-канал "Главный мост" создали в Краснодарском крае для путешествующих на автомобилях туристов, которые планируют поездки в Крым через Крымский мост. Там будет освещаться, в том числе, ситуация на подъездах к мосту, сообщается на сайте администрации края в среду.

"Все, кто направляется на автомобиле в Крым, могут заранее подготовиться к поездке. В частности, узнать о состоянии подъездов к мосту, отсутствии или наличии пробок, их протяженности. Также в канале можно узнать, как лучше собраться в поездку, получить полезные советы по прохождению досмотра. Здесь же будут публиковать информацию об изменениях в организации движения, фактах ДТП. Путешествующим через Краснодарский край расскажут о достопримечательностях, которые можно увидеть во время поездки к Крымскому мосту", - говорится в сообщении.

Из-за начала активного туристического сезона в условиях отсутствия авиасообщения с полуостровом, а также в связи с тщательным досмотром, который проводится после теракта 8 октября 2022 года, при въезде на Крымский мост со стороны Кубани с 1 июля начали образовываться многокилометровые пробки. Самую протяженную очередь из машин зафиксировали утром 3 июля, тогда длина пробки на Крымский мост со стороны Кубани, по данным оперштаба Краснодарского края, достигла 13 км.

Пробка со стороны Крыма в сторону Краснодарского края на подъезде к Крымскому мосту по состоянию на 12:00 мск 4 июля была ликвидирована. Прохождение досмотра с минимальным комплектом вещей занимает порядка шесть-семь минут.

Минтранс России ожидает пиковой нагрузки на Крымском мосту 16-17 июля. Аналогичные затруднения в движении транспорта возможны и в августе - уже на выезде из республики.