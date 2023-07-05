В Петербурге объявили набор археологов для раскопок в Ниене

В планах провести восемь раскопов по 1 тыс. кв. м

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июля. /ТАСС/. Набор специалистов для ведения археологических раскопок шведского города Ниен у гостиницы "Охтинская" стартовал в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила в своем Telegram-канале пресс-служба Красногвардейского района Петербурга.

"Как указано в объявлении, адрес проведения работ: Красногвардейский район, участок перед гостиницей "Охтинская" по Большеохтинскому проспекту. Работы планируется осуществить в июле-декабре 2023 года", - говорится в сообщении.

Также в пресс-службе отметили, что объявление о наборе специалистов появилось накануне в одном из археологических Telegram-каналов города. Там говорится, что работы будут осуществляться на территории Ниена, существовавшего в устье реки Охты на протяжении XVII века. Планируется сделать восемь раскопов по 1 тыс. кв. м. На этом месте также планируется построить жилой комплекс для судей Верховного суда.