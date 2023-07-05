В Сочи прогнозируют 100% загрузки мест швартовки яхт

Гендиректор морпорта города Юрий Владимиров заявил, что критичного дефицита мест нет

КРАСНОДАР, 5 июля. /ТАСС/. Причальные линии в порту Сочи загружены на 100%, загрузка яхтами марины сейчас достигает 90%, в перспективе она будет загружена полностью. Об этом заявил ТАСС в среду генеральный директор морпорта Сочи Юрий Владимиров, пояснив, что критического дефицита мест для швартовки марин нет, так как спрос не настолько высок.

"Загрузка в порту на причальных линиях практически 100%, но это наши те постоянные клиенты, которые работали с нами и до этого. В марине сейчас загрузка 90%, в принципе в перспективе она будет загружена тоже на 100%. Можно сказать, что добавилось еще какое-то количество яхт, порядка 5%, которые пришли из Крыма, но это никак не связано с тем, что кто-то приходит из-за границы. Те владельцы яхт, кто хотел уйти из-за границы, сделали это еще в прошлом году", - сообщил Владимиров.

Он отметил, что только в Сочи расположены порядка 400-450 мест для швартовки яхт. По его словам, потребность в еще 10 тыс. мест может быть преувеличена. "Сейчас спрос немного выше, чем предложение, возможно, где-то в пределах 20%, но не в таким количестве", - резюмировал собеседник агентства.

5 июля издание РБК со ссылкой на представителей нескольких российских яхт-клубов и школ яхтинга сообщило якобы о нехватке мест для швартовки яхт в Сочи и Санкт-Петербурге. В качестве причин в публикации обозначены нехватка современных марин для развития яхтенного туризма в стране и приток российских судов из Европы на фоне санкций. Уточняется, что дефицит мест для швартовки яхт на Азово-Черноморском побережье якобы составляет порядка 10 тыс.

В Ассоциации развития яхтенного туризма и яхтенных марин ранее сообщали, что для развития яхтенного туризма в ближайшие годы на Азово-Черноморском побережье юга России планируется создать более 30 яхтенных марин. По данным чартерных компаний на 2021 год, яхтингом в России занимались 15,7 тыс. человек, 150-200 тыс. россиян брали чартер-лодки за рубежом. Количество полноценных яхт, которым требуется сервис яхтенных марин, в 2021 году составляло около 380 тыс. единиц.