В Москве выпустили карты "Тройка" с изображениями ретротранспорта

Лимитированные карты раздадут в качестве подарков участникам, которые посетят фестиваль в "Ретрорейс" образах 1970-80-х годов

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Музей транспорта Москвы выпустил тематические карты "Тройка" к фестивалю "Ретрорейс", который состоится 9 июля. Об этом сообщили ТАСС в среду в пресс-службе музея.

"9 июля с 10:00 до 21:00 Музей транспорта Москвы проведет свой ежегодный городской фестиваль "Ретрорейс" на Воробьевых горах. В этом году музей познакомит посетителей с городским, специализированным и личным транспортом Москвы 1970-80-х годов. В честь фестиваля музей выпустил тематические карты "Тройка" с изображением экспонатов из своей коллекции: автомобилей "Москвич-407", "Москвич-2140" и ГАЗ-24 "Волга", - значится в сообщении.

Лимитированные карты раздадут в качестве подарков участникам, которые посетят фестиваль в образах 1970-80-х годов. Их можно будет получить на входе.

"Фестиваль "Ретрорейс" - это семейный праздник, объединяющий разные поколения горожан интересом к истории нашего города и транспорта в частности. Это не только выставка ретротехники под открытым небом, но и насыщенная программа для взрослых и детей. В этом году посетители смогут узнать больше о транспорте 1970-80-х годов, поучаствовать в обсуждениях и мастер-классах нашего лектория, найти раритетную или винтажную вещь на ярмарке, для юных посетителей будет устроено специальное пространство для игр", - отметила директор Музея транспорта Москвы Оксана Бондаренко, чьи слова приводит пресс-служба.

Также участников фестиваля ждут ювелирные призы от часового завода "Ника" и 10-процентная скидка на поездку по Московской канатной дороге. Подарки для автомобилистов за прохождение квеста разыграет интернет-ресурс "Авто.ру". "Например, посетителям фестиваля будет предложено найти машину с восемью колесами или узнать, за какую стоимость был продан легендарный "Бэтмобиль" на "Авто.ру". В завершение квеста все участники смогут выбрать машину своей мечты, припарковать ее в цифровой гараж и выиграть автомобильный охладитель для напитков или другие призы", - добавили в пресс-службе музея.

Вход на мероприятие бесплатный, по регистрации на сайте Музея транспорта Москвы.