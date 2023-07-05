В онлайн-школу СПбГУ примут 120 детей иностранцев для получения российского аттестата

Всего в университет поступило 182 заявления из 38 стран

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июля. /ТАСС/. Санкт-Петербургский государственный университет выделил для первого приема в "Онлайн-школу СПбГУ" 120 мест детям иностранцев, которые в конце обучения смогут получить российский школьный аттестат. Об этом в среду сообщил на пресс-конференции в ТАСС ректор вуза Николай Кропачев.

"Мы определили [для приема] 120 человек, дело в том, что это не бюджетный прием, а платный, но оплачивает Санкт-Петербургский университет сам. Мы думаем о том, что со временем сможем принимать по два параллельных класса. Надеюсь, что и другие вузы, а в первую очередь педагогические вузы страны, откликнутся. Речь идет о помощи нашим людям, тем, кто хочет говорить на родном языке", - сказал он, отметив, что в классе будет по 20 человек.

По словам ректора, на сегодняшний день в университет поступило 182 заявления из 38 стран. Наибольшее количество отправили из Латвии - 52 человека, Казахстана - 28, Узбекистана - 13, Канады - 9 и Румынии - 8. Завершится прием заявлений 10 июля.

Как отметила директор Института педагогики СПбГУ Елена Казакова, обучение в онлайн-школе ничем не будет отличаться от обычной школы, за исключением формата. Программа обучения будет соответствовать всем российским стандартам, а также календарю школьных каникул. "Наша задача не только принять этих 120 учеников, но и понять, как они владеют русским языком, на каком уровне у них предметы. Действительно, к сожалению, придется строить классы по сложной системе, когда семиклассник может на математике оказаться в седьмом классе, а на уроке русского языка - в пятом классе. Нам предстоит выстраивать все возможные варианты поддержки", - сказала она.

Как добавил Кропачев, за годы пандемии COVID-19, когда университету пришлось переходить на дистанционный формат работы, была выработана стратегия обучения в формате онлайн, поэтому школьное обучение будет иметь также высокую эффективность. Тем более, что с 2018 года в СПбГУ реализуется программа онлайн-курсов для иностранцев, где сейчас обучаются порядка 2,7 тыс. школьников.

С 1 сентября в СПбГУ стартует онлайн-школа для учащихся 5-10-х классов, которые проживают за рубежом. По завершению обучения дети получат российский школьный аттестат, который позволит им поступить в университеты России без прохождения процедуры признания документа об образовании.