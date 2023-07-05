Слуцкий предложил МО РФ присвоить военкорам в зоне СВО статус ветерана боевых действий

По словам лидера ЛДПР, необходимо отдельно проработать вопрос о статусе блогеров, которые рассказывают о ситуации в зоне специальной военной операции наравне с военкорами

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий направил письмо Министерству обороны РФ и Минцифры России с предложением наделить всех журналистов, работающих в зоне специальной военной операции (СВО), статусом ветерана боевых действий и предоставить гарантии денежных компенсаций для членов их семей в случае ранения или гибели журналиста.

"ЛДПР разработала программу защиты и поддержки военкоров. Будем добиваться получения статуса ветерана боевых действий, гарантий и выплат в случаях ранения, увечья или гибели, а также [добиваться] поддержки и защиты для членов их семей", - сказал лидер ЛДПР на встрече с военкорами. Он уточнил, что прежде чем начать разработку законопроекта он направил свое предложение в Минобороны и Минцифры "для определения порядка работы".

Слуцкий добавил, что необходимо отдельно проработать вопрос о статусе блогеров, которые рассказывают о ситуации в зоне СВО наравне с военкорами.

В среду на встрече с главой ЛДПР присутствовали военкор ВГТРК Борис Максудов, журналист издания "Украина.ру" Василий Ткач, автор Telegram-канала "Левый берег" Игорь Подлесный, военный обозреватель Даниил Безсонов и основательница журнала Daily Storm Анастасия Кашеварова.

Это не первая подобная встреча лидера ЛДПР с военными корреспондентами. Летом 2022 года Слуцкий уже встречался в Донецке с Евгением Поддубным (ВГТРК), Семеном Пеговым (War Gonzo), Дмитрием Стешиным ("Комсомольская правда") и другими журналистами.