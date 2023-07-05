Количество стоянок для яхт за последние 28 лет в Петербурге уменьшилось в 2,5 раза

По словам председателя совета общественной организации "Ассоциация владельцев маломерных судов Санкт-Петербурга" Александра Камелина, вместо 28 яхт-клубов в городе осталось не более 10, места в них выкупают за несколько месяцев до открытия сезона

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,5 июля. /ТАСС/. Количество доступных стоянок для яхт в Петербурге за последние 28 лет уменьшилось в 2,5 раза, а количество приобретенных яхт при этом возросло почти в два раза, что спровоцировало острый дефицит парковочных мест для водного транспорта, сообщил ТАСС в среду председатель совета общественной организации "Ассоциация владельцев маломерных судов Санкт-Петербурга" Александр Камелин.

"С 1995 года по 2005 год в городе число судовладельцев маломерных плавсредств увеличилось с 30 тыс. до 50 тыс., сейчас их около 52 тыс. Число стоянок при этом сократилось в 2,5 раза в связи с интенсивной застройкой и закрытием яхт-клубов. Если брать 1995 год - в городе было примерно 28 яхт-клубов и плюс еще 4-5 спортивных баз. За последние 25 лет у нас в Петербурге баз-стоянок [осталось] не более 10", - сказал он.

По словам Камелина, "яхтсмены сейчас вынуждены возвращать свои суда из Европы, поскольку их поставили перед фактом: либо продадут там за копейки, либо заплатят пошлину и вернут в Россию". При этом, горожанам и раньше негде было держать свои суда, это системная проблема, которая существует порядка 20 лет. Число судовладельцев растет, а вопрос с землей и водопользованием решается сложно.

"Земельные дела плохо решаются городскими властями. Последние три генплана Петербурга вообще не предусматривали зоны водной рекреации, и в новом плане их тоже нет. Раньше судовладельцы зимой уходили в Финляндию, где стоянка была в 1,5 раза дешевле, чем в Петербурге, сейчас такой возможности нет. Проблему удалось бы решить открытием новых яхт-клубов, также это дало бы толчок для развития зарубежного и внутреннего выездного туризма. В идеале стоянки для крупных яхт должны появиться и на Неве", - добавил Камелин.

Мнение работников яхт-клубов

Факт явного дефицита стоянок для яхт в городе подтвердили ТАСС в нескольких крупных яхт-клубах Петербурга.

"Мест сейчас нет, это всегда так было. Ситуация каждый год примерно одинаковая. Как и в любом сезонном спорте, нужно готовиться заранее, готовить место для хранения. У нас общественная организация, поэтому стоянка только для членов клуба, и это всегда одни и те же люди", - сообщили в яхт-клубе "Балтиец".

Сейчас в Петербурге лишь кое-где можно найти суточную парковку, но и таких мест в городе почти не осталось.

"У нас есть к услугам суточная парковка, а так в принципе все распродано, есть только пара гостевых мест в резерве для посадки и высадки пассажиров, эта услуга тоже платная. Все постоянные места уже выкуплены с мая до октября, всего у нас порядка 53 мест", - сообщили в яхт-клубе "Светлана".

Опытные яхтсмены начинают бронировать места еще зимой. "В Петербурге есть проблема нехватки мест для стоянки яхт. Клубы закрываются каждый год, вместо них появляются новостройки и бизнес-центры. Люди начинают бронировать места с февраля, потому что понимают, что весной и летом уже ничего подходящего не найдут", - сообщил ТАСС администратор яхт-клуба "Бриз" Виктор Михайлов.

Как отметил представитель яхтенного порта "Смоленка", проблема в городе остро стоит в связи с тем, что яхт-клубы закрываются. Особенно тяжело со стояночными местами для больших яхт.