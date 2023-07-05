В Анапе опровергли сведения о нехватке мест на пляжах

В пресс-службе мэрии города сообщили, что протяженность пляжей является самой большой на побережье

КРАСНОДАР, 5 июля. /ТАСС/. В Анапе опровергли распространенные в социальных сетях сведения о якобы нехватке мест для отдыха туристов на пляжах города-курорта, пояснив, что протяженность пляжей в Анапе является самой большой на побережье Черного моря и превышает 40 км. Об этом ТАСС сообщили в среду в пресс-службе мэрии города.

"Проблем с местами на пляжах Анапы нет. К слову, в Анапе свыше 40 км песчаных и галечных пляжей - это самые протяженные пляжные территории на Черноморском побережье. Места хватит всем, так что всех ждем на отдых в Анапу", - сообщили в пресс-службе.

В администрации города пояснили, что концентрация отдыхающих на различных пляжах города варьируется. "Где-то концентрация отдыхающих больше, где-то меньше, есть и дикие, практически пустые пляжи", - добавили в пресс-службе.

В среду в нескольких Telegram-каналах опубликовали фото и видео пляжей в Анапе, заполненных отдыхающими. Авторы публикаций отмечали, что якобы на пляжах не хватает мест, чтобы загорать лежа, из-за чего туристы принимают солнечные ванны стоя.

Анапа является одним из популярных курортов Краснодарского края, здесь ежегодно принимают порядка 4 млн отдыхающих.