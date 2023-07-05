Валентина Матвиенко поздравила жителей Калмыкии с Днем республики

Председатель Совета Федерации отметила, в частности, развитие туризма в регионе

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поздравила в среду главу Калмыкии Бату Хасикова, председателя Народного Хурала (парламента) республики Анатолия Козачко и всех жителей региона с Днем Республики Калмыкия. Спикер подчеркнула, что в республике дорожат культурным наследием и преемственностью поколений.

"Поздравляю вас и всех жителей республики с Днем Республики Калмыкия. Более четырех столетий Калмыкия делит одну судьбу с Российским государством. На нашем историческом пути были тяжелые испытания, яркие победы, и жители региона всегда вносили вклад в защиту рубежей Отечества, реализацию его экономических интересов. В республике дорожат культурным наследием, сохраняют приверженность обычаям предков, поддерживают национальные виды спорта, народные промыслы и ремесла", - говорится в телеграмме, которая имеется в распоряжении ТАСС.

Матвиенко отметила развитие туризма в регионе, замечательную природу и удивительные объекты буддийской архитектуры которой привлекают большое количество гостей. В полной мере красотой этой древней земли можно проникнуться, посетив этнографические парки и деревни, услышав пение степных барханов, считает она.

"В облике сегодняшней Калмыкии гармонично сочетаются объекты современной инфраструктуры и памятники прошлого, напоминающие о традиционных ценностях и преемственности поколений. Регион имеет все возможности для дальнейшего развития по основным направлениям индустриальной специализации, перспективы в туристско-рекреационной сфере и альтернативной энергетике. Уверена, что республика продолжит активно участвовать в решении общенациональных задач", - резюмировала спикер Совфеда, пожелав жителям Калмыкии добра и благополучия.

5 июля 2023 года исполняется 103 года со дня образования в составе РСФСР Автономной области калмыцкого трудового народа. В 2019 году в целях увековечения образования автономии этот день провозглашен в регионе Днем Республики.