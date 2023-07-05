График поездов МЦД-2, Курского и Рижского направлений МЖД изменится 8-9 июля

Пассажирам рекомендуют для поездок в центр пользоваться пересадками на метро и МЦК на станциях Стрешнево и Царицыно, а также наземным транспортом

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Расписание движения пригородных поездов Курского, Рижского направлений Московской железной дороги (МЖД) и МЦД-2 изменится 8-9 июля. Об этом сообщается в среду в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"С 03:00 8 июля до 15:00 9 июля изменится расписание движения поездов на Курском и Рижском направлениях МЦД-2. На центральном участке от Рижской до Курской интервалы движения увеличат до 1 часа, большую часть поездов отменят", - значится в публикации.

Там уточняется, что на Курском направлении большую часть поездов также отменят, а интервалы движения будут увеличены: от Подольска до Царицыно - до 20 минут, от Царицыно до Курского вокзала - до полутора часов. Часть поездов будет следовать укороченным маршрутом от и до станций Царицыно и Перерва.

"На Рижском направлении: большую часть поездов отменят, интервалы движения поездов увеличат до 40 минут, часть поездов следует укороченным маршрутом от и до Стрешнево и Марьиной Рощи. В период "окон" будет закрыт путь "на Москву" от Царицыно до Перервы. Здесь будут проводить капитальный ремонт путевой инфраструктуры. Также будут реконструировать контактную сеть в границах станции Площадь трех вокзалов", - добавили в дептрансе.

Пассажирам рекомендуют для поездок в центр пользоваться пересадками на метро и МЦК на станциях Стрешнево и Царицыно, а также наземным транспортом.