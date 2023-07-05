В Каховке после разрушения ГЭС пробурят 10 новых скважин ниже уровня воды в Днепре

В ближайшее время запланирована разработка технических условий для бурения, оборудования и запуска их в работу

ГЕНИЧЕСК, 5 июля. /ТАСС/. Российские власти после разрушения Каховской ГЭС в Херсонской области пробурят в Каховке и Софиевке 10 новых скважин на глубину ниже уровня воды в Днепре, чтобы обеспечить население водой, сообщила в среду в Telegram-канале администрация муниципального округа.

"В нашем округе будет обеспечено бурение девяти новых скважин, восемь на территории города Каховки и одна в селе Софиевка. Скважины будут буриться на ту глубину, на которой водоносные слои не зависят от уровня воды в реке Днепр, который значительно опустился после подрыва Каховской ГЭС вследствие террористического акта, совершенного нацистскими подразделениями ВСУ", - говорится в сообщении.

В ближайшее время будут разработаны технические условия для бурения, оборудования и запуска в работу новых скважин. "Уверен, что мы сделаем все необходимое для того, чтобы у нас в округе не было перебоев с водоснабжением. Ситуация непростая, она на контроле у руководства области и страны. Напомню, что уровень воды в скважинах продолжает систематически снижаться, при этом он достаточный для того, чтобы мы подавали для населения необходимый объем воды. Будем рассчитывать на то, что мы сможем сделать все необходимое для своевременного запуска новых скважин и недопущения перебоев с водоснабжением", - приводятся в сообщении слова главы администрации округа Павла Филипчука.