В Кисловодске запретят самовольную торговлю у горы Кольцо

Предприниматели должны получить право торговли, выкупив павильон на электронных торгах

СТАВРОПОЛЬ, 5 июля. /ТАСС/. Власти города-курорта Кисловодска установили благоустроенные торговые павильоны у подножия горы Кольцо. Самовольная торговля возле памятника природы будет запрещена, сообщил в среду в своем Telegram-канале глава муниципалитета Евгений Моисеев.

"В рамках ремонта площадки мы установили современные павильоны для торговли. И теперь объявили максимально прозрачные электронные торги для получения права торговли. <…> Кто выиграл, только тот и торгует в павильонах. Остальные самовольные торговые места будут вне закона", - написал он.

Моисеев отметил, что подать заявку на участие в аукционе на электронной торговой площадке предприниматели смогут до 13 июля. По правилам аукциона переуступка права торговли будет запрещена.

Благоустройство горы Кольцо в Кисловодске начали осенью 2022 года. Благодаря курортному сбору власти города-курорта направили на ремонт площадки у подножия горы 34 млн рублей. Ранее ученые Северо-Кавказского федерального университета рекомендовали взять на постоянный контроль состояние горы, поскольку стихийная торговля, бесконтрольный поток туристов и вандализм привели к утрате первозданного вида горы.

Гора Кольцо расположена в южной части Боргустанского хребта. Она является памятником природы краевого значения и объектом Государственного музея-заповедника М. Ю. Лермонтова. Место стало популярным туристическим объектом благодаря тому, что было описано Михаилом Лермонтовым в "Герое нашего времени".