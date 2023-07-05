Вынужденные переселенцы смогут обследоваться в мобильных медкомплексах тульских ПВР

По данным областного министерства труда и соцзащиты, на территории региона проживает порядка 2 тыс. жителей, переехавших из других российских регионов

ТУЛА, 5 июля. /ТАСС/. Мобильные медицинские комплексы по распоряжению губернатора Тульской области Алексея Дюмина направили в пункты временного размещения, где находятся эвакуированные из Белгородской области и новых регионов России. Жителей обследуют терапевт, кардиолог, невропатолог, офтальмолог, также организуют проведение лабораторных анализов и диагностику, сообщила в среду пресс-служба облправительства.

"Мобильные медкомплексы областной и районных больниц направлены в ПВР, где находятся жители Белгородской области и новых регионов. Это пункты в Ясногорском, Заокском, Плавском, Суворовском районах, Алексине и Новомосковске. Медосмотр людей, которые находятся в ПВР Тулы, организован в ближайших поликлиниках", - говорится в сообщении.

Так, 5 июля медкомплекс прибыл в санаторий "Краинка" Суворовского района, где находится более 100 человек. Взрослых осмотрели терапевт, кардиолог, невропатолог, офтальмолог. Жители сдали общий анализ крови, прошли ЭКГ, флюорографию, УЗИ брюшной полости и щитовидной железы, женщины старше 40 лет - маммографию, детей осмотрел педиатр. "Осмотр с помощью медицинских комплексов с профильными врачами-специалистами позволит выявить возможные проблемы со здоровьем и своевременно начать лечение", - приводит пресс-служба слова заместителя председателя правительства - министра здравоохранения региона Дмитрия Маркова.

По данным областного министерства труда и соцзащиты, на территории региона проживает порядка 2 тыс. жителей Белгородской, Запорожской и Херсонской областей, Донецкой и Луганской народных республик, а также граждан Украины. В основном это пожилые люди и семьи с детьми.