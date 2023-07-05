Выплаты жителям Шебекина без прописки в городе начнут перечислять со следующей недели

По данным губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, в реестре состоит около 2,5 тыс. получателей

БЕЛГОРОД, 5 июля. Жители Шебекина Белгородской области, которые не имеют прописки в городе, начнут получать единовременные выплаты 10 и 50 тыс. рублей с начала следующей недели. Об этом сообщил в среду губернатор региона Вячеслав Гладков во время прямого эфира, трансляция которого велась на его странице во "ВКонтакте".

"Порядка 2,5 тыс. человек у нас есть в реестре. С начала следующей недели мы такие выплаты начнем осуществлять. Мы произведем эти выплаты из внебюджетных источников", - сказал губернатор.

Гладков добавил, что в Белгородской области 20 муниципалитетов региона ввели единовременную выплату для ветеранов боевых действий по 10 тыс. рублей, кто-то уже выплачивает эти деньги, кто-то планирует начать до конца года. "Не понятно, почему у нас два муниципалитета - Ивнянский район и Шебекинский округ - которые такие решения пока не приняли. Но я думаю, что главы муниципальных образований эти решения обязательно примут", - сказал он.