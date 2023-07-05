В Калмыкии в честь Дня республики впервые вручили ордена имени Басана Городовикова

Первым кавалером Ордена стал "солдат городовиковского призыва" Хасан Бикбулатов

ЭЛИСТА, 5 июля. /ТАСС/. Высокую госнаграду Республики Калмыкия - орден Басана Городовикова - впервые вручили профессионалам, внесшим значимый вклад в развитие социально-экономической жизни республики. Торжественная церемония вручения наград, которую в честь отмечаемого в среду Дня республики провел глава региона Бату Хасиков, состоялась в Национальном музее Калмыкии имени Н. Н. Пальмова, сообщили ТАСС в пресс-службе главы республики.

"Горд поздравить и вручить высокие награды одним из лучших и достойнейших жителей нашей республики. Впервые вручил орден имени Героя Советского Союза Басана Бадьминовича Городовикова. Государственную награду получили шесть наших уважаемых земляков. Спустя десятилетия мы воздаем должное человеку, жизнь которого - пример беззаветного и бескорыстного служения своему народу и Отечеству", - написал в своем Telegram-канале по итогам торжественной церемонии вручения наград Хасиков, пояснив, что она станет традицией в День республики.

Первым кавалером Ордена стал "солдат городовиковского призыва" Хасан Бикбулатов, который в числе 800 военнослужащих помогал восстанавливать республику. Также среди награжденных орденом ученые, врачи, учителя.

Новая госнаграда - орден имени Героя Советского Союза Басана Городовикова - была учреждена Народным Хуралом (парламентом) Калмыкии в 2021 году в честь военачальника и государственного деятеля. Из 73 лет своей жизни Городовиков 33 года посвятил военному делу, дослужившись до звания генерал-лейтенанта, и 17 лет занимался восстановлением и развитием Калмыкии.

Жители Калмыкии отмечают праздник фестивалем академической музыки "Подношение великой степи", который начался на площади Победы в Элисте.

5 июля 2023 года исполняется 103 года со дня образования в составе РСФСР Автономной области калмыцкого трудового народа. В 2019 году в целях увековечения образования автономии этот день провозглашен в регионе Днем Республики.