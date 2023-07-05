В Калужской области 11 предприятий присоединились к инклюзивному договору АСИ

Компании, в частности, обязались внедрять практики по трудоустройству людей с ограниченными возможностями здоровья

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. В Калужской области 11 предприятий присоединились к проекту "Открыто для всех", подписав Национальный инклюзивный договор. Об этом сообщили в среду в пресс-службе Агентства стратегических инициатив (АСИ) по итогам встречи гендиректора агентства Светланы Чупшевой и губернатора Калужской области Владислава Шапши.

"11 калужских предприятий во время встречи присоединились к проекту АСИ "Открыто для всех", подписав Национальный инклюзивный договор. Компании обязались в течение года развивать социальную повестку в своей работе, внедрять лучшие практики по трудоустройству людей с ограниченными возможностями здоровья, адаптировать услуги и товары под их нужды", - говорится в сообщении.

По словам Чупшевой, в Калужской области есть опережающие меры поддержки бизнеса. "Калужская область славится открытостью и инновационными подходами в работе с бизнесом, с инвесторами, предлагая опережающие меры и инструменты поддержки, чтобы конкурировать с другими регионами и с другими странами. Это "калужское чудо" во многом стало основой государственной политики, которая реализуется в вопросах привлечения инвестиций в нашу страну, создания благоприятных условий для предпринимателей", - цитирует ее пресс-служба.

В свою очередь, глава Калужской области Владислав Шапша отметил, что в регионе растет количество социальных проектов у малого и среднего бизнеса. "Малый и средний бизнес - важная часть региональной экономики. И радует, что растет число проектов именно с социальной миссией", - приводятся в сообщении его слова.

В пресс-службе также отметили, что у региона есть потенциал в креативных индустриях. В области расположены такие предприятия, как арт-парк "Никола-Ленивец" и единственная в России фабрика полного цикла по производству роялей и пианино "Аккорд".

Согласно сообщению, участвовавшие во встречи предприниматели отметили необходимость информационного продвижения и оказания помощи в кооперации с профильными общественными или государственными организациями. "Протезно-ортопедическим предприятиям нужна поддержка в прохождении сертификации. Производители игрушек предложили разработать для молодых родителей методичку об инструментах развития ребенка и раздавать ее в детских поликлиниках. Созданная в области школа креативных индустрий нуждается в продвижении своих первых проектов на уровне региона", - отметили в пресс-службе.

О Национальном инклюзивном договоре

Национальный инклюзивный договор (НИД) - публичное заявление компании о важности предоставления инклюзивных товаров, услуг или сервисов для создания общества равных возможностей, а также о намерениях и конкретных действиях по внедрению инклюзивных практик на ближайший год. НИД - основной элемент всероссийского проекта АСИ "Открыто для всех". Участники этого проекта сейчас предлагают более 900 адаптированных сервисов и услуг, которыми пользуются более 8,6 миллиона человек, инклюзивным подходам обучили более 1,2 млн человек.