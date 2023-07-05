В "Лосином острове" для предупреждения пожаров начали обновление минерализованных полос

Такие работы проводят два раза в год - до и после окончания пожароопасного периода

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Обновление минерализованных полос начали в национальном парке "Лосиный остров" для предупреждения возникновения здесь природных пожаров. Об этом сообщает в среду префектура Восточного административного округа столицы со ссылкой на пресс-службу национального парка.

"По словам сотрудников "Лосиного острова", в этом летнем сезоне отмечается наличие буйной растительности на минерализованных полосах, что требует дополнительных усилий. Такие работы проводят два раза в год - до и после окончания пожароопасного периода", - отметили в префектуре.

Минерализованная полоса служит противопожарным препятствием для остановки низового пожара. "Ее эффективность зависит от двух факторов: ширины и качества очистки", - заключили в префектуре.