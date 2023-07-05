5 июля, 18:37

В Карелии избрали нового председателя отделения СЖР, где экс-главу признали иноагентом

Им стал Андрей Раев

ПЕТРОЗАВОДСК, 5 июля. /ТАСС/. Нового председателя карельского отделения Союза журналистов России (СЖР) избрали на внеочередном съезде организации, который прошел в Петрозаводске в среду. Руководителем стал главный редактор телеканала "Сампо ТВ 360" Андрей Раев, передает корреспондент ТАСС.

О проведении внеочередного заседания для избрания нового руководителя в карельском отделении сообщили в мае. Это было связано с тем, что занимавшего ранее пост Георгия Чентемирова и члена правления отделения Наталью Севец-Ермолину, признанных Минюстом России иностранными агентами, исключили из организации по решению СЖР.

Помимо выбора нового председателя, на съезде внесли изменения в устав карельского отделения СЖР, избрали новых членов правления, а также председателей ревизионной комиссии и региональной коллегии большого жюри. 

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