Под Псковом начал работу первый заезд историко-культурного форума "Истоки"

Его участники будут разрабатывать театральные постановки и создадут учебное пособие по воспитанию детей

ПСКОВ, 5 июля. /ТАСС/. Первый заезд молодежного историко-культурного форума "Истоки" начал свою работу на территории Печор в Псковской области, он получил название "Семейные ценности", сообщила в среду пресс-служба форума.

"Около 200 человек из 40 регионов России приехали на территорию паломнического центра Свято-Успенского Псково-Печерского мужского монастыря для участия в молодежном историко-культурном форуме "Истоки". В этот день открылся первый заезд "Семейные ценности". На протяжении шести дней участники посетят дискуссионные сессии, которые будут транслироваться для всех желающих в социальных сетях форума, проектные лаборатории, где вместе со своими детьми будут работать над постановкой спектаклей", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, по итогам первого заезда разработают комплекс методических материалов по воспитанию детей и молодежи в духе традиционных ценностей, который потом будет распространен по ведомствам в сфере молодежной политики и патриотического воспитания. У участников также есть возможность пройти консультацию у семейного психолога и побеседовать с иеромонахом Анастасием.

Участниками первого заезда "Семейные ценности" стали участники и руководители семейных клубов, педагоги, активисты семейных движений и объединений, деятельность которых направлена на защиту и поддержку семьи, отцовства, материнства и детства. Заезд молодежного историко-культурного форума "Истоки" продлится до 12 июля. Сам форум "Истоки" проводится по 23 августа. В его программе предусмотрены заезды по разным тематическим направлениям, в их числе: "Семейные ценности", "Гармония", "Созидание", "Школа молодого патриота".