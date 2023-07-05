AFP: приложение Threads от Meta пока не будет доступно на территории стран ЕС

По данным издания, причиной являются законодательные ограничения

ТАСС, 5 июля. Американская корпорация Meta (признана в РФ экстремистской), разрабатывающая приложение Threads в качестве конкурента социальной сети Twitter, не планирует делать его доступным для пользователей из стран Евросоюза из-за его законодательных ограничений. Об этом в среду сообщило Agence France Presse со ссылкой на источник.

По его данным, руководство компании решило отложить вывод приложения на европейский рынок до точной оценки возможных последствий принятия Акта о цифровых рынках ЕС, вступившего в силу в начале мая.

Несмотря на трудности, связанные с европейским законодательством, и претензии руководящих органов ЕС к другим цифровым продуктам Meta, корпорация надеется в будущем все же сделать приложение Threads доступным на территории региона.

Европейский суд юстиции постановил во вторник, что Facebook (запрещен в России, принадлежит Meta) на территории Евросоюза не должен показывать пользователям персонализированную рекламу без их согласия.

Федеральное антимонопольное ведомство Германии в 2019 году запретило Meta использовать информацию со сторонних сайтов в рекламных целях, поскольку это, по мнению его экспертов, противоречило регламенту ЕС о персональных данных. Однако компания посчитала, что ведомство не имело полномочий принимать подобные решения, и обратилась в суд высшей инстанции. Европейский суд юстиции постановил, что антимонопольные органы стран ЕС могут самостоятельно проверять действия компаний на предмет их соответствия регламенту в том случае, если предполагается, что речь может идти о злоупотреблениях.