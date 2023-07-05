В Чувашии запустили онлайн-курсы по изучению национального языка

В его основу вошли два блока, каждый из которых включает в себя по 13 лекций

ТАСС, 5 июля. Жители Чувашии смогут пройти курсы по изучению национального языка в режиме онлайн. Об этом говорится в сообщении, распространенном в среду пресс-службой администрации главы республики.

"Преподаватели Чувашского государственного университета имени И. Н. Ульянова разработали обучающие курсы, которые теперь доступны на платформе Сбербанка Edutoria. На данный момент на платформе представлены два специальных обучающих курса: "Чувашский язык" - серия из 13 лекций для тех, кто хочет изучить чувашский язык, и "История и культура Чувашии" - 13 лекций для тех, кто хочет ознакомиться с основными теориями происхождения чувашского народа, историей Чувашии, кто желает прикоснуться к духовной и материальной культуре", - приводятся в сообщении слова главы республики Олега Николаева.

Николаев добавил, что изучение родного языка способствует сохранению национальных ценностей и традиций. "В нашей национальной республике изучается два языка, при этом знание русского языка считается неотъемлемой частью образования и культуры, но знание родного языка - источник силы для нашей нации", - процитировали главу Чувашии в пресс-службе.

По словам ректора Чувашского государственного университета имени И. Н. Ульянова Андрея Александрова, чуваши - пятая по численности нация России. "По данным последней переписи, в России проживает более 1 млн человек этой национальности. Больше половины из них живут непосредственно на территории Чувашской Республики, остальные - практически во всех регионах России, а небольшая часть - и за пределами Российской Федерации, больше всего в Казахстане, Узбекистане и на Украине", - приводятся слова Александрова в сообщении.

Ректор вуза добавил, что для университета важно сохранять культуру и язык не только внутри региона, но и далеко за его пределами. "Уверен, что курс, который мы подготовили для образовательной платформы Edutoria, будет востребован как среди наших выпускников, так и среди всех, кому интересна культура малых народностей России", - процитировали его в пресс-службе администрации главы республики.

В июне 2023 года на Петербургском экономическом форуме Чувашия подписала соглашение о сотрудничестве со Сбербанком. Документ предусматривает совместное развитие искусственного интеллекта в республике, цифровую трансформацию и создание передовых сервисов в приоритетных отраслях. Приоритетные отрасли для внедрения цифровых технологий - здравоохранение, транспорт, строительство и защита окружающей среды. Предполагается, что современными цифровыми технологиями будут оснащены медицинские организации, транспортные и спортивные объекты, промышленные и коммерческие предприятия, объекты коммунальной и социальной инфраструктуры.