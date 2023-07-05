На северо-западе Москвы продлят выделенные полосы для общественного транспорта

Запустить движение по новым выделенкам планируют летом 2023 года

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Выделенные полосы для общественного транспорта продлят на двух улицах на северо-западе Москвы. Об этом сообщает в среду префектура Северо-Западного административного округа столицы.

"На улицах Свободы и Планерной решено продлить выделенные полосы для движения городского общественного транспорта, рабочие уже начали наносить на проезжую часть разметку", - сказали в префектуре со ссылкой на пресс-службу городского департамента транспорта. Как ожидается, полосы станут длиннее на 800 м на каждой улице. "По улице Свободы полоса протянется от Алешкинского проезда до Планерной улицы, а на Планерной - от дома 14 до пересечения с улицей Свободы", - рассказали в ведомстве.

Здесь напомнили, что первая выделенная полоса в этой части района Северное Тушино появилась в прошлом году на пересечении улицы Свободы и МКАД. "По улицам Планерной и Свободы ходят 12 автобусных маршрутов, два троллейбуса и восемь маршрутных такси. После продления выделенных полос их пассажирам станет проще добираться до работы и домой", - пояснили в ведомстве.

Запустить движение по новым выделенкам планируют этим летом.