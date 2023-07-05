На улицы Петербурга вышел инновационный электробус белорусского производства

В тестовом режиме он будет работать два месяца на маршруте №127

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июля. /ТАСС/. В Петербурге запустили новый электробус белорусского производства в тестовом режиме, модель E433 Vitovt Max Electro собирали специально для города, учитывая необходимые характеристики. Машина будет обслуживать маршрут №127, сообщили в среду в городском комитете по транспорту.

"Состоялся запуск в тестовую эксплуатацию электробуса E433 Vitovt Max Electro. Это второй электробус, который будет тестироваться в Петербурге в этом году. В мае на фестивале SPbTransportFest машина была передана для испытаний подведомственному комитету по транспорту ГУП "Пассажиравтотранс" в рамках соглашения, заключенного между предприятием и BKM Holding", - говорится в сообщении.

Председатель комитета по транспорту Петербурга Валентин Енокаев напомнил, что за последние несколько лет в Петербург поставили более 200 троллейбусов и трамваев производства белорусской компании. Весь транспорт разработали с учетом особенностей улично-дорожной сети города. Сотрудничество с BKM Holding продолжается. Сейчас успешно ведутся поставки еще почти сотни троллейбусов модели 32100D Olgerd в рамках заключенного в 2022 году контракта.

Заряжаться транспорт будет в ночное время в Автобусном парке №2 "Пассажиравтотранс". В тестовом режиме электробус будет работать два месяца на маршруте №127, обеспечивая транспортную доступность жителей Приморского района, в том числе во время ремонта станции метро "Пионерская".

Об электробусе

Электробус E433 Vitovt Max Electro на 80% состоит из российско-белорусских комплектующих. Инновационный транспорт имеет запас хода 240 км и рассчитан на эксплуатацию при температуре от 40 до 40 градусов. Выполнен в современном дизайне. Имеет просторный салон, низкий уровень пола, мультимедийные информационные системы, системы отопления и кондиционирования, GPS-оборудование. Для маломобильных граждан в салоне предусмотрены широкие площадки, в том числе для инвалидной коляски с системой фиксации и системой оповещения водителя, механический пандус с ручным управлением, система понижения уровня пола со стороны входа - "kneeling". Еще одна особенность транспорта - нагреваемый пол возле дверей. В зимний период это поможет избежать наледи на полу. Всего электробус может одновременно перевозить 153 пассажира.