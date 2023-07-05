Москвичей предупредили о мошенническом сайте, копирующем ресурс ГБУ "Жилищник Москвы"

Сайт-двойник, в частности, предлагает коммерческие услуги по поверке и замене счетчиков

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Власти зеленоградского административного округа столицы предупредили горожан об обнаруженном в интернете мошенническом сайте, копирующем официальный сайт ГБУ "Жилищник Москвы". Об этом сообщает в среду окружная префектура.

"В интернете появился мошеннический сайт ГБУ "Жилищник Москвы" и его окружных подразделений, в том числе Зеленограда", - отмечается в сообщении. В частности, сайт-двойник официальных сайтов "Жилищника" предлагает "коммерческие услуги по поверке и замене счетчиков, а еще - по продаже мебели". "Уже это должно насторожить жителей города", - подчеркнули в префектуре.

Здесь напомнили, что единого официального ресурса у московского "Жилищника" не существует. "За деятельность окружных и районных "Жилищников" отвечает департамент жилищно-коммунального хозяйства Москвы", - отмечают в префектуры, приводя официальные ссылки, по которым собрана вся необходимая информация.