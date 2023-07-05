Суд 21 июля приступит к рассмотрению дела о геноциде народов СССР под Сталинградом

Дело состоит из 14 томов

ВОЛГОГРАД, 5 июля. /ТАСС/. Волгоградский областной суд 21 июля приступит к рассмотрению дела о признании преступлений нацистов под Сталинградом в годы Великой Отечественной войны геноцидом народов СССР, сообщил ТАСС в среду заместитель руководителя объединенной пресс-службы судов Волгоградской области Александр Тюменцев.

"Предварительное судебное заседание [по делу о геноциде] - 21 июля", - сказал он.

В июне дело о признании геноцидом преступлений нацистов под Сталинградом в годы Великой Отечественной войны, состоящее из 14 томов, поступило в Волгоградский областной суд по заявлению прокурора Волгоградской области. В пресс-службе судов региона сообщили, что материалы дела содержат сведения о преступлениях, совершенных немецко-фашистскими захватчиками в отношении не менее 130 тыс. мирных граждан, а также военнообязанных, проходивших службу в рядах Красной армии.

На территории Волгограда и Волгоградской области (ранее - Сталинград и Сталинградская область) в период Великой Отечественной войны прошла одна из крупнейших битв по масштабу, длительности и количеству участников. Сталинградская битва (17 июля 1942 года - 2 февраля 1943 года) коренным образом изменила ход войны и была предвестником победы Советской армии над фашистскими войсками. В 2023 году отмечается 80-летие победы в Сталинградской битве.