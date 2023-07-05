5 июля, 19:56

В заказнике "Долина реки Сетунь" в Москве зацвел краснокнижный пальчатокоренник балтийский

Всего в городе можно встретить четыре вида растения

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Краснокнижный пальчатокоренник балтийский зацвел в московском природном заказнике "Долина реки Сетунь". Об этом сообщает в среду официальный Telegram-канал комплекса городского хозяйства столицы.

"Растение занесено в Красную книгу Москвы под 2-й категорией редкости как сокращающийся в численности", - отметили в комплексе. Здесь рассказали, что пальчатокоренник балтийский предпочитает частичное затенение, достаточную влажность в теплое время года, при этом он морозостойкий. "Клубни растения имеют два или три выроста, похожих на пальцы - такой "кулачок" с выпущенными пальчиками и дал название этому роду, каждый год образуется новый клубень, который вырастает рядом с прошлогодним", - продолжили в комплексе городского хозяйства.

Говоря о высоте растения, специалисты напомнили, что она составляет от 30 до 60 см при прямом стебле. Цветение пальчатокоренника начинается в июне-июле. Всего в Москве можно встретить четыре вида пальчатокоренника: мясо-красный, балтийский, Фукса и пятнистый. 

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