5 июля, 19:58

В Калмыкии до 10 июля прогнозируют жару до 42 градусов

В регионе объявили штормовое предупреждение

ЭЛИСТА, 5 июля. /ТАСС/. Штормовое предупреждение из-за жары до 42 градусов объявили в Калмыкии до 10 июля. Об этом сообщила в среду пресс-служба Главного управления МЧС России по региону.

"Штормовое предупреждение по опасным явлениям. По данным Калмыцкого гидрометцентра, в дневные часы с 6 по 9 июля в Калмыкии ожидается сильная жара до 42 градусов", - говорится в сообщении.

Это первое за текущее лето штормовое предупреждение из-за жары. Жителям республики напомнили о необходимости соблюдать меры пожарной безопасности. В частности, в степи запрещается пользоваться открытыми источниками огня вблизи сухой травы и поваленных деревьев. Рекомендуется избегать долгого нахождения на солнце и носить головные уборы, добавили в ведомстве. 

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