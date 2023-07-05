В Калмыкии до 10 июля прогнозируют жару до 42 градусов

В регионе объявили штормовое предупреждение

ЭЛИСТА, 5 июля. /ТАСС/. Штормовое предупреждение из-за жары до 42 градусов объявили в Калмыкии до 10 июля. Об этом сообщила в среду пресс-служба Главного управления МЧС России по региону.

"Штормовое предупреждение по опасным явлениям. По данным Калмыцкого гидрометцентра, в дневные часы с 6 по 9 июля в Калмыкии ожидается сильная жара до 42 градусов", - говорится в сообщении.

Это первое за текущее лето штормовое предупреждение из-за жары. Жителям республики напомнили о необходимости соблюдать меры пожарной безопасности. В частности, в степи запрещается пользоваться открытыми источниками огня вблизи сухой травы и поваленных деревьев. Рекомендуется избегать долгого нахождения на солнце и носить головные уборы, добавили в ведомстве.