ГУ МЧС распространило экстренное предупреждение о жаре в Москве на 6 июля

Согласно прогнозам, воздух может прогреться до 31 градуса

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Главное управление МЧС России по Москве распространило экстренное предупреждение о жаре до 31 градуса днем в четверг. Об этом ТАСС в среду сообщили в столичном главке ведомства.

"По прогнозам синоптиков Росгидромета, в дневные часы 6 июля в городе Москве ожидается сильная жара 30-31 градус. В связи с жаркой погодой Главное управление МЧС России по городу Москве рекомендует быть осторожными и внимательными. Избегайте перегрева на солнце, используйте одежду светлых тонов и головной убор, пейте больше воды", - сказали в пресс-службе.

В ГУ МЧС отметили, что при нахождении на водоемах купаться можно только на оборудованных пляжах и нельзя заплывать за знаки ограждения зон купания. "Категорически запрещено заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения", - подчеркнули в главке. Также в ведомстве призвали не оставлять детей без присмотра.