БДИПЧ ОБСЕ осудило нападение на Милашину и Немова

В бюро призвали привлечь к ответственности причастных к нападению

ТАСС, 5 июля. Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ) осудило нападение в Чечне на журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова. Об этом сообщается на странице бюро в Twitter.

"БДИПЧ осуждает ужасное нападение на Елену Милашину и Александра Немова, которые работали над защитой прав человека. Мы присоединяемся к призыву обеспечить привлечение к ответственности всех виновных и призываем защитить их важную работу в области защиты прав человека", - говорится в сообщении.