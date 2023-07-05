5 июля, 20:38

БДИПЧ ОБСЕ осудило нападение на Милашину и Немова

В бюро призвали привлечь к ответственности причастных к нападению

ТАСС, 5 июля. Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ) осудило нападение в Чечне на журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова. Об этом сообщается на странице бюро в Twitter.

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"БДИПЧ осуждает ужасное нападение на Елену Милашину и Александра Немова, которые работали над защитой прав человека. Мы присоединяемся к призыву обеспечить привлечение к ответственности всех виновных и призываем защитить их важную работу в области защиты прав человека", - говорится в сообщении. 

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