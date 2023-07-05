В ВОЗ анонсировали отправку в страны Африки 18 млн доз вакцины от малярии до 2025 года

По данным организации, речь идет о таких государствах, как Бенин, Буркина-Фасо, Бурунди, Гана, Демократическая Республика Конго, Камерун, Кения, Либерия, Малави, Нигер, Сьерра-Леоне и Уганда

ЖЕНЕВА, 5 июля. /ТАСС/. Страны Африки получат до 2025 года 18 млн доз вакцины от малярии, она будет передана 12 государствам. Об этом сообщила в среду штаб-квартира Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

По ее данным, вакцина будет передана Бенину, Буркина-Фасо, Бурунди, Гане, Демократической Республике Конго, Камеруну, Кении, Либерии, Малави, Нигеру, Сьерра-Леоне и Уганде. "В связи с высоким спросом на первую в мире противомалярийную вакцину (RTS,S/AS01) 12 странам Африки будет выделено в общей сложности 18 млн доз в период с 2023 по 2025 год", - отметили в ВОЗ.

Участвующие с 2019 года в программе внедрения вакцины против малярии Гана, Кения и Малави "получат дозы для продолжения вакцинации в пилотных районах". Эта программа координируется ВОЗ и финансируется несколькими организациями, включая Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации (GAVI) и Глобальный фонд для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией.

Более 1,7 млн детей в Гане, Кении и Малави были вакцинированы RTS,S/AS01, и "было доказано, что она безопасна и эффективна", сообщили в ВОЗ. Ожидается, что первые дозы вакцины поступят в африканские страны в последнем квартале 2023 года, а в начале 2024 года начнется вакцинация. "По меньшей мере 28 африканских государств выразили заинтересованность в получении вакцины против малярии", - констатировали в ВОЗ.

По данным организации, ежегодный спрос на вакцину против малярии оценивается до 2026 года в 40-60 млн доз, а к 2030 году он вырастет до 80-100 млн доз. Как заявил ранее в среду на брифинге в Женеве генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус, малярия остается одной из самых смертоносных болезней в Африке, от нее ежегодно умирают почти 500 тыс. детей в возрасте до пяти лет.

Малярия - острое инфекционное заболевание. Первые симптомы - лихорадка, головная боль, рвота - появляются через 7-15 дней после укуса малярийного комара, инфицированного одним из видов паразитов-плазмодий.