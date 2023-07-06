В России могут начать штрафовать и лишать прав за опасное вождение

Предполагается, что максимальная сумма штрафа за такое нарушение составит 10 тыс. рублей

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Депутаты от ЛДПР в четверг внесут в Госдуму законопроект об установлении штрафа в 5 тыс. рублей и лишении водительских прав за умышленное опасное вождение на дороге. Об этом написал в своем Telegram-канале глава думского комитета по труду Ярослав Нилов.

"Законопроектом предлагается дополнить статью 23.1 части 1 КоАП РФ новой главой 12.18, предусматривающей административную ответственность за умышленное опасное (агрессивное) вождение в размере 5 тыс. рублей", - следует из пояснительных материалов.

Кроме того, в тексте документа говорится, что повторное нарушение повлечет штраф от 5 тыс. до 10 тыс. рублей или лишение водительских прав на срок до одного года.

Авторы инициативы убеждены, что причиной 80% ДТП на дорогах служат именно опасная езда и безразличное отношение к другим водителям. Депутаты также отмечают, что обязательным условием для привлечения водителя к административной ответственности будет наличие доказательств в виде фото- или видеофиксации.

На сегодняшний день в законе не предусмотрена административная ответственность за опасное вождение.