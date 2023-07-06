5 июля, 21:11

В России могут начать штрафовать и лишать прав за опасное вождение

Александр Алпаткин/ ТАСС, архив
© Александр Алпаткин/ ТАСС, архив

Предполагается, что максимальная сумма штрафа за такое нарушение составит 10 тыс. рублей

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Депутаты от ЛДПР в четверг внесут в Госдуму законопроект об установлении штрафа в 5 тыс. рублей и лишении водительских прав за умышленное опасное вождение на дороге. Об этом написал в своем Telegram-канале глава думского комитета по труду Ярослав Нилов.

"Законопроектом предлагается дополнить статью 23.1 части 1 КоАП РФ новой главой 12.18, предусматривающей административную ответственность за умышленное опасное (агрессивное) вождение в размере 5 тыс. рублей", - следует из пояснительных материалов.

Читайте также
Минфин поддержал увеличение штрафа за езду без ОСАГО до нескольких тысяч рублейКС РФ уточнил ответственность предприятий за допуск водителя без прав к управлению машиной

Кроме того, в тексте документа говорится, что повторное нарушение повлечет штраф от 5 тыс. до 10 тыс. рублей или лишение водительских прав на срок до одного года.

Авторы инициативы убеждены, что причиной 80% ДТП на дорогах служат именно опасная езда и безразличное отношение к другим водителям. Депутаты также отмечают, что обязательным условием для привлечения водителя к административной ответственности будет наличие доказательств в виде фото- или видеофиксации.

На сегодняшний день в законе не предусмотрена административная ответственность за опасное вождение. 

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация