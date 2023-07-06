Правила управления электросамокатом не входят в практическую часть экзамена на права

В МВД отметили, что вопросы, которые относятся к средствам индивидуальной мобильности, включены в теоретическую часть

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Сотрудники МВД не проводят с кандидатами в водители практический экзамен по правилам управления электросамокатами и другими средствами индивидуальной мобильности (СИМ). Об этом после внесения изменений в правила дорожного движения и закрепления статуса этих транспортных средств сообщили ТАСС в пресс-центре МВД РФ.

"Практический экзамен по правилам управления средствами индивидуальной мобильности с кандидатами в водители транспортных средств не проводится. Вопросы, касающиеся СИМ, включены в теоретическую часть экзамена на право управления транспортными средствами", - сказал собеседник агентства в ответ на запрос.

В МВД ранее сообщили ТАСС, что после вступления 1 марта изменений в правила дорожного движения были внесли коррективы в билеты для проведения теоретического экзамена на получение водительских удостоверений на управление всеми категориями транспортных средств. В частности, в них были включены правила использования электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ). Кроме того, изменения затронули вопросы времени действия знаков 3.29 и 3.30 (стоянка запрещена по четным/нечетным числам месяца), применения новой информационной световой секции в виде силуэта пешехода и стрелки с мигающим сигналом бело-лунного цвета, расположенной под светофором, а также зоны действия знака 3.27 (остановка запрещена) в случае использования его совместно с желтой линией горизонтальной дорожной разметки (разметка 1.4).

Сейчас актуальные вопросы экзаменационных задач размещены на официальном сайте МВД России.