Терпение, взаимоуважение и умение "слышать друг друга". Как построить крепкие отношения

Елена Николаевна и Владимир Павлович поженились на 55-й день знакомства. С тех пор они вместе уже 51 год. Мария и Александр, будучи супругами, разъезжались на семь месяцев, но сейчас они снова вместе. О секретах долгих отношений и о том, как меняются представления россиян о семье, — в материале ТАСС, приуроченном к 8 июля, Дню семьи, любви и верности

Тренд на равноправие

Согласно опросу ВЦИОМ, сегодня большинство россиян, в том числе представителей старшего поколения, считают, что в семье не должно быть кого-то одного "главного". 64% опрошенных среди тех, кому за 60, не поддерживают патерналистскую (глава семьи — старший мужчина, который принимает все важные решения) и утилитаристскую (власть в семье принадлежит основному кормильцу) модели. По словам кандидата социологических наук, советника гендиректора ВЦИОМ Елены Михайловой, старшее поколение прошло через этапы серьезных преобразований социальной системы — период перестройки, постперестроечную аномию — это "позволило убедиться в необходимости обеспечения высокой приспособляемости к новым обстоятельствам".

Социолог объясняет, что возложение всех функций, связанных с принятием решений, материальным обеспечением, финансовой защитой, только на одного члена семьи снижает вариативность сценариев адаптации к ситуации. "Многие представители старших поколений, несмотря на сформированные на этапе первичной социализации представления, смогли на собственном опыте убедиться в успешности противоположной модели семейного устройства", — говорит Михайлова.

Семья Дмитриевых — одна из таких. Елена Николаевна вместе с Владимиром Павловичем с 1972-го. В прошлом году Шипиловский отдел ЗАГС провел для них повторную церемонию свадьбы — супруги отпраздновали 50 лет совместной жизни: снова обменялись кольцами и "поставили подписи в почетной книге торжеств".

Елена и Владимир Дмитриевы © Личный архив семьи Дмитриевых

Елена Николаевна познакомилась с Владимиром Павловичем 30 апреля, в день, когда пришла к своей маме на работу. Он был лейтенантом, командиром взвода, приехал служить на Дон, где родилась и всю жизнь прожила Елена Николаевна. "Первая мысль была, что это мое", — говорит супруга. У Владимира Павловича так же: "У меня сразу щелкнуло — тяга к одной красавице". И уже 24 июня они расписались, "родители были в шоке".

За годы совместной жизни пара сменила 15 квартир, их дети поменяли 8 школ. Служба в Забайкальском округе, Группа советских войск в Германии, Генштаб — через все это Дмитриевы вместе прошли. "Мы в общей сложности года четыре не жили вместе из-за службы", — говорит Владимир Павлович. После такого совместного пути для них нет людей дороже друг друга: "Мы как сиамские близнецы. Его боль — моя, а моя — его. Мы единый организм".

Секретом отношений длиной в полвека пара называет взаимоуважение и терпение. "Папа в семье главный, но решения все, конечно, были за мамой", — смеется Елена Николаевна.

Что касается решения глобальных вопросов, тут супруги всегда советовались друг с другом, совместно приходили к чему-то, "не перетягивая одеяло". "В каждой семье есть глава семьи. Но у нас нет ярко выраженного", — говорит Владимир Павлович. Такую семью, где решения принимаются совместно, социолог называет эгалитарной, то есть "семьей равных". При этом она отмечает, что по сей день остаются сферы, в которых ответственность за принятие решений на себя чаще берут мужчины или женщины. Так, в семье Дмитриевых весь быт Елена Николаевна взяла на себя, это был "осознанный выбор", она знала, на что шла.

Елена и Владимир Дмитриевы © Личный архив семьи Дмитриевых

Быт без гендерных ролей

А вот в семье Павловых, которой уже семь лет, быт устроен совсем иначе. Мария бизнесвумен, она не любит готовить. Ей проще поработать и заработать деньги на услуги человека, который выполнит домашние обязанности. Ее муж Александр, напротив, любит вкусную домашнюю еду. Сначала супруги ругались на этой почве, но потом "поняли друг друга". И теперь готовкой или уборкой занимается тот, у кого есть на это время. "Саша очень хорошо готовит, лучше меня в разы. Сегодня он пошел и приготовил завтрак. В какой-то день я это сделаю. То есть у нас нет такого, что он сидит и ждет, когда на столе еда появится. Плюс мы в равной степени занимаемся воспитанием сына", — рассказывает Мария.

По словам социолога, для мужчин освоение ролей, связанных с активным участием в воспитании ребенка, — относительно новый тренд. При этом закоренелое представление о том, что мужчина — это главный кормилец, — создает двойную нагрузку на "сильный" пол, от которого общество ожидает, что тот полностью возьмет на себя материальное обеспечение семьи. Семейный психолог, проректор Института консультативной психологии и консалтинга Наталья Панфилова считает, что обществу и государству надо быть более гибкими. Это нужно для того, чтобы семья могла выбрать удобное ей распределение обязанностей, не боясь, что это повлечет за собой навешивание ярлыков.

Не надо искусственно навязывать домострой. Если у женщины на определенном этапе получается лучше зарабатывать деньги, не надо тыкать пальцем в ее мужчину. Потом будет по-другому. Мужчина, например, получит дополнительное образование, которое выстрелит, и он стремительно начнет делать карьеру Наталья Панфилова семейный психолог, проректор Института консультативной психологии и консалтинга

Эту же точку зрения поддерживает и Михайлова. Она отмечает, что сегодня статус "добытчика" перестает носить гендерную окраску и может на разных этапах жизни семьи переходить от одного супруга к другому или оба супруга могут выполнять эту функцию совместно.

Кризисы в отношениях — как решить

Мария познакомилась с Александром, когда ей было 26, а ему — 24. Она пришла в кафе на свидание с его другом-хоккеистом, где как раз был он и вся их команда. Свидание вышло неудачным.

Сын приятельницы Марии занимался хоккеем и очень хотел попасть на просмотр в один из профессиональных клубов. Спустя некоторое время Мария увидела Александра в соцсетях, он уже был там не игроком, а тренером. Она написала ему с просьбой поделиться контактами того, кто может помочь попасть на просмотр. Так завязалось их общение.

Мария и Александр Павловы © Личный архив Марии Павловой

У них был разный уровень жизни. Мария больше зарабатывала, у нее была своя машина, квартира. Сначала ее смущала эта разница, но будущий муж "впечатлил своими человеческими качествами", она увидела в нем характер и поверила, что они все смогут. "Однажды я упала на льду около дома, повредила копчик. Какой-то мой ухажер написал мне, мол, сходи купи мазь. А Саша взял и привез эту мазь через весь город", — вспоминает Мария. Потом они вместе развили с нуля бизнес, купили квартиру, машину, выплатили ипотеку.

Но в жизни пары было немало сложностей. Когда между супругами накопилось много недопонимания и они не хотели идти друг другу навстречу, они разъехались на семь месяцев. Пережив этот этап, они стали бережнее относиться друг к другу. Сейчас во время ссор, когда супруги видят, что кто-то из них на грани, они произносят стоп-слово "буллит" — это значит, что нужно остановиться.

"Я как семейный психолог часто сталкивалась с ситуациями, когда люди разводятся потому, что не хотят договариваться, они устали, все надоело. Есть люди, которые хотят найти этот выход, и тогда неважно: они могут разъехаться, по полгода не разговаривать, но они думают, как найти выход из этого положения, они не ищут других партнеров. Пары, которые хотят быть вместе, иногда разъезжаются, чтобы понять это", — говорит Панфилова.

По ее словам, "пары, которые прожили вместе долго, — это те, кто может проявлять гибкость в отношениях, вовремя их перестраивать". Она считает, что бегство от трудностей не решит проблему. Так, в семье Дмитриевых первый шаг после ссоры чаще всего на себя берет Владимир Павлович. "Если не сглаживать углы, люди уходят", — говорит он.

Советы психолога Нужно быть готовым к тому, что в браке есть элемент "занудства". Страсть долго не живет, при этом многие хотят испытывать адреналин. При построении отношений у пар часто возникает два желания-антонима одновременно. С одной стороны, любая пара хочет стабильности. С другой — чтобы так, как в самом начале, было всю жизнь, что невозможно. Например, если у вас есть маленький ребенок, вы не можете спонтанно куда-то уехать. "Поэтому для любителей спонтанности брак — это испытание", — говорит Панфилова.

Отдых необходим, не стоит фокусироваться только на делах. Вне зависимости от того, какая занятость у партнеров, важно выделять на это хотя бы час.

Не надо постоянно указывать партнеру на его недостатки. По словам Панфиловой, у людей, которые давно вместе, происходит привыкание и они перестают ценить друг в друге то, ради чего изначально сходились. Начинает хотеться большего, и кажется, что "легко можно найти все за углом". Но идеальных людей не бывает. Поэтому не стоит постоянно указывать на недостатки партнера и требовать от него изменений — из-за этого пара может "развалиться".

Важна гибкость, нужно быть готовым к тому, что жизнь переменчива, нужно уметь передоговариваться. Ни один человек на протяжении всего времени не может быть с одинаковыми ценностями, ориентирами, говорит Панфилова. Это вносит коррективы в отношения пары. "Долгое терпение друг друга" — секрет отношений проживших вместе 51 год Дмитриевых, который выделяет Владимир Павлович. Показать ещё

Анастасия Харчишена

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