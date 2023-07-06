В ЕАО интерес туристов к местам еврейской культуры и традиций вырос на 16%

Наиболее востребованными являются достопримечательности, расположенные в центре Биробиджана

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Спрос туристов на экскурсии в Биробиджанскую еврейскую религиозную общину "Фрейд" с начала года увеличился на 16%. Также отмечается рост интереса к посещению синагоги, музея иудаики и других мест, где гости Еврейской автономной области (ЕАО) могут познакомиться с еврейской культурой и традициями, сообщила ТАСС начальник департамента экономики регионального правительства Ирина Витютнева.

"Наиболее востребованными сегментами среди туристов являются достопримечательности, расположенные в центре города Биробиджана, в особенности Биробиджанская религиозная община "Фрейд", синагога, музей иудаики. Биробиджанскую еврейскую религиозную общину "Фрейд" с экскурсиями с начала года посетили 1,1 тыс. человек, в том числе 21 иностранный гражданин, 250 детей, что на 16,3% больше, чем за аналогичный период 2022 года", - сообщила Витютнева.

Она добавила, что за январь-март 2023 года рост туристического потока в ЕАО увеличился на 18,3% и составил 6,7 тыс. человек. "В рамках промышленного туризма туроператорами области организуются экскурсии на Кимкано-Сутарский горнообогатительный комбинат, Кульдурский бруситовый рудник, Биробиджанскую чулочно-трикотажную фабрику "Виктория" и обувную фабрику "Росток", - сообщила она, уточнив, что первые экскурсии на промышленные предприятия состоялись во второй половине 2022 года, тогда жители и гости региона могли осмотреть только горнообогатительный комбинат и рудник.

В первом квартале 2023 года санатории поселка Кульдур с источниками термальной минеральной воды посетили 1,6 тыс. человек, что на 8,6% больше, чем в первые три месяца 2022 года. Традиционно высоким спросом у туристов в зимнее время пользуется активный отдых на базе горнолыжных комплексов "Фома" в Биробиджане и "Гора Змеиная" в Облучье. Также людей привлекают экологические тропы заповедника "Бастак", маршруты по местам воинской славы в мемориальный музейный комплекс "Волочаевское сражение".

Религиозная организация ортодоксального иудаизма "Биробиджанская еврейская религиозная община "Фрейд" была создана в июле 1997 года, а спустя три года при общине был организован зал для молитв. Самая большая гордость общины - это еврейский народный университет. При общине работает благотворительный центр "Хэсэд" и столовая для малоимущих.