6 июля, 00:20

Время обучения водителей грузовиков может увеличиться на 60 часов

Александр Река/ ТАСС
© Александр Река/ ТАСС

Российский автотранспортной союз подготовил изменения в программу подготовки, в ближайшее время документ будет направлен в правительство, пишут "Известия"

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Время обучения водителей грузовых автомобилей с прицепами может увеличиться с 240 до 300 часов. Об этом в четверг пишут "Известия" со ссылкой на Российский автотранспортной союз (РАС).

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РАС подготовил изменения в программу подготовки, в ближайшее время документ будет направлен в правительство. По новому проекту для получения водительских прав категории СЕ предстоит обучаться не 240 часов, как сейчас, а 300, пояснили "Известиям" в РАС. Отмечается, что изменения необходимы для уменьшения аварийности на дорогах и повышения уровня квалификации водителей.

Будущих водителей грузовых фур предлагается обучать по четырем дополнительным предметам, в том числе основам безопасности дорожного движения, размещения и крепления грузов, сообщили газете в РАС.

По данным ГИБДД, в 2023 году аварий с участием грузовиков стало больше. С января по май произошло более 6,3 тыс. таких ДТП, за тот же период 2022 года - около 6 тыс. 

Теги:
Россия
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