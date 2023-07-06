На юге Приморья наладили лодочную переправу для отрезанных разлившейся рекой сел

Дорожное сообщение ограничено между селами Корсаковка и Яконовка

ВЛАДИВОСТОК, 6 июля. /ТАСС/. Лодочная переправа организована в Уссурийском городском округе, где из-за ливней разлилась река и ограничено сообщение между двумя селами. Об этом сообщила в четверг администрация городского округа в своем Telegram-канале.

"В связи с разливом реки Борисовка, ограничено дорожное сообщение между селами Корсаковка и Яконовка. Сотрудниками МЧС России организована работа транспортной и лодочной переправы. Движение в сторону поселка Партизан под мостом возможно только на высокопроходимой технике", - говорится в сообщении.

Кроме того, повреждена часть дорожного полотна на въезде в село Боголюбовка, нет проезда под северным путепроводом в районе улицы Садовой. Подтоплена одна дворовая территория, отмечаются многочисленные подтопления придомовых и приусадебных участков. Уточняется, что всего за минувшие сутки в Уссурийске выпало 59,2 мм осадков при месячной норме 113 мм.

В Лазовском муниципальном округе прервано транспортное сообщение с селами Валентин и Глазковка, сообщил в своем Telegram-канале в четверг глава округа Юрий Мосальский. По данным Примавтодора, прервано сообщение с селом Яконовка, а на дороге Находка - Лазо - Кавалерово специалисты убирают поваленные деревья. Затруднено движение на участке автодороги Артем - Находка - Порт Восточный, машины здесь движутся по одной полосе, установлены предупреждающие знаки, вода пока прибывает.

Ранее в четверг пресс-служба краевого правительства сообщила о том, что ограничения движения действуют на дорогах в пяти муниципалитетах, проезда нет на двух участках дорог региона. В трех селах Лазовского муниципального округа, по данным его администрации, из-за непогоды произошло аварийное отключение электроэнергии, в одном из них энергоснабжение уже восстановлено.

Утром в среду Приморье оказалось под влиянием глубокого циклона, воздействовавшего на южные районы. В течение дня на этих территориях шли сильные дожди с сильным ветром, на востоке залива Петра Великого высота волн ночью составляла до 4 м. В крае было объявлено штормовое предупреждение, была повышена штормовая готовность в пунктах базирования Тихоокеанского флота в регионе, энергетики также перешли в режим повышенной готовности.