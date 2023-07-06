В РФ кандидаты в водители стали реже сдавать практический экзамен на права с первого раза

В МВД уточнили, что чаще всего допускаются такие ошибки, как "нарушил требования дорожной разметки", "не включил сигнал указателя поворота", "не уступил дорогу"

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Более 108 тыс. кандидатов в водители с 1 марта текущего года с первого раза сдали практический экзамен на получение водительских прав, что почти на 12,2 тыс. меньше, чем годом ранее. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД в ответ на запрос агентства.

"В РФ за период с 1 марта по 13 июня 2023 года практический экзамен на право управления транспортным средством с первого раза сдали 108 014 кандидатов в водители. За такой же период 2022 года - 120 197", - сказал собеседник агентства.

В МВД добавили, что при сдаче практического экзамена чаще всего кандидаты в водители допускают такие ошибки, как "нарушил требования дорожной разметки", "не включил сигнал указателя поворота", "неуверенно пользовался органами управления", "не уступил дорогу (создал помеху) ТС или пешеходу, имеющим преимущество". "Наиболее часто совершаемые ошибки при маневрировании во время постановки ТС на место стоянки "параллельная парковка", "заезд в бокс", - отметили в ведомстве.

Ранее в ведомстве сообщали, что практический экзамен на права проводится с учетом вступивших в марте изменений в ПДД. 1 марта вступили в силу поправки в ПДД, согласно которым электросамокаты, электрoскейтборды, гирoскутеры, сегвеи, моноколеса и другие аналогичные устройства получили статус cредств индивидуальной мобильности. Перемещаться на них можно со скоростью не более 25 км/ч по тротуарам, вело- и пешеходным дорожкам. Их масса не должна превышать 35 кг. Также в ПДД закреплены новые дорожные знаки, в том числе о зарядке для электромобилей и запрете движения автобусов. Кроме того, введен полный запрет движения, остановки и стоянки на направляющих островках и островках безопасности.

Помимо этого, у знаков платной парковки и парковки для инвалидов изменится внешний вид. В первом случае к традиционной букве "P" добавится изображение монет, во втором рядом с этой буквой появится стилизованное изображение инвалида-колясочника. Еще одним нововведением станет визуальное разделение зон платной и бесплатной парковки. В ПДД также вносятся уточнения по правилам проезда по круговым перекресткам: если водитель, въезжающий на перекресток по дороге, не являющейся главной, должен уступить дорогу тем, кто движется по кругу.