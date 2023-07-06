На форуме по искусственному интеллекту в Женеве представили восемь роботов-гуманоидов

Робот "Амека" продемонстрировал владение разговорным русским языком, а "Фурхат" - широкий спектр эмоций

ЖЕНЕВА, 6 июля. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Около 60 роботов, в том числе 8 гуманоидов и более 50 специализированных, применяемых в индустрии и домашнем хозяйстве, представлены в Женеве на форуме "Искусственный интеллект во благо", организованном Международным союзом электросвязи (МСЭ). В среду вечером накануне конференции, которая пройдет 6 и 7 июля, организаторы предоставили журналистам возможность задать вопросы роботам, оценить быстроту их реакции и качество ответов.

Робот "Амека" в виде говорящей головы продемонстрировал в беседе с корреспондентом ТАСС владение разговорным русским языком, но паузы между вопросами и ответами были более длинными, чем это обычно бывает у людей, и в его речи присутствовал небольшой акцент. Отвечая на вопрос "Ты можешь говорить по-русски?", робот сказал: "Да, я могу". На вопрос, что он еще умеет, робот ответил: "Я умею говорить, слушать, понимать языки, искать решения". На следующий вопрос "Это очень нужно и полезно людям?" он отреагировал: "Да, я думаю, что я могу помочь". Его реакцией на "Спасибо. Всего доброго!" было "Обращайтесь, я всегда рад помочь".

"Амека" и два других робота-гуманоида "Фурхат" и "София" - это социальные роботы, способные взаимодействовать и общаться с людьми в общественных местах. У каждого из них есть свои особенности. "Амека", в отличие от "Софии", не меняет выражение лица, у него нет "мышц". Его лицо сделано из жесткого пластика. Он реагирует на собеседника поворотами или наклонами головы, а также движением глаз. У "Софии" лицо более напоминает человеческое, поскольку у нее есть "мышцы", она умеет выражать эмоции и улыбаться.

В отличие от "Софии", у "Фурхата" нет рук и ног. Это говорящая голова, как и "Амека". "Фурхата" инженеры наделили богатым набором эмоций, отражающихся на его светящемся лице. Владелец робота Нильс Хэгберг сообщил корреспонденту ТАСС, что "эмоции очень важны". "Все зависит от того, какое взаимодействие требуется от робота. Одно дело, когда нужна просто информация, а другое - когда необходимо установить доверие, расположение", - пояснил он. Такой робот может найти применение, в частности, в сфере обучения. "У учителя может не быть времени для индивидуальной отработки заданий со студентом. В такой ситуации на помощь придет робот. Кроме того, робот может принимать устные экзамены", - сказал Хэгберг. Но есть и другие области применения, например, общаться с детьми, рассказывать им разные истории. "Фурхат" знает более 100 языков.

О форуме

В четверг к участникам женевского форума обратится в формате телеконференции генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Ожидается, что форум соберет более 3 тыс. очных участников и более 15 тыс. дистанционных. Это сотрудники международных организаций, ученые и предприниматели. Как отмечают в своем пресс-релизе организаторы из МСЭ, "двухдневный глобальный саммит продемонстрирует, как новые технологии могут способствовать достижению Целей устойчивого развития (ЦУР - прим. ТАСС) ООН в таких областях, как борьба с климатическим кризисом и усиление гуманитарного реагирования". При этом "созидательный потенциал искусственного интеллекта и сотрудничество человека и машины станут ключевыми темами". Специализированные роботы "продемонстрируют свои возможности, начиная от тушения пожаров и заканчивая здравоохранением и ведением сельского хозяйства".

Глобальный саммит "Искусственный интеллект во благо", учрежденный в 2017 году, проводится в Женеве впервые с 2019 года. В последние годы из-за COVID-19 он выступал в качестве круглогодичной онлайн-платформы, объединяющей участников из 183 стран. Цель форума - определить практическое применение искусственного интеллекта для ускорения прогресса в достижении ЦУР. Как сообщили корреспонденту ТАСС в постоянном представительстве РФ в Женеве, 7 июля состоится круглый стол с участием дипломатов и специалистов в сфере IT, в котором примет участие Россия.