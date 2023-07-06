Замминистра обороны РФ проинспектировал строительство спецобъектов в Саратовской области

В числе строящихся объектов на территории гарнизона новая общеобразовательная школа на 550 мест

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Заместитель министра обороны России Тимур Иванов проинспектировал строительство новых специальных объектов в городе Шиханы Саратовской области. Об этом сообщили в четверг в Минобороны России.

"Заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов проверил строительство специальных объектов в н. п. Шиханы Саратовской области в рамках поездки в войска Центрального военного округа. <...> Заместитель главы российского военного ведомства заслушал доклады о ходе реализации программы обновления гарнизона, проводимых и планируемых мероприятиях по строительству, ремонту и реконструкции объектов городка", - сообщили в министерстве.

Иванов также провел рабочее совещание с командованием гарнизона, представителями организаций Военно-строительного комплекса Минобороны, в ходе которого обсуждались вопросы развития и благоустройства военного городка, а также возведения новых объектов социальной инфраструктуры.

Замминистра поручил проработать вопрос строительства детского сада на 300 мест на месте неиспользуемого здания старой школы. На территории гарнизона строится новая общеобразовательная школа на 550 мест.

Шиханы носили статус закрытого административно-территориального образования (ЗАТО) до 1 января 2019 года. Населенный пункт получил его в 1997 году в целях создания надежной защитной зоны для обеспечения безопасного функционирования государственного института технологии органического синтеза и экологической безопасности населения. Особый режим предусматривал, в частности, ограничения на въезд и постоянное проживание граждан, на полеты над его территорией.