Сальдо заявил об интенсивном процессе выдачи паспортов РФ жителям Херсонской области

Российское гражданство получили уже более 120 тыс. человек из 200 тыс. жителей региона

ГЕНИЧЕСК, 6 июля. /ТАСС/. Власти Херсонской области хорошо отработали механизмы выдачи российских паспортов жителям региона, до конца лета гражданство получат все, кто живет на левобережье Днепра. Об этом сообщил ТАСС врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

"Этот процесс идет очень интенсивно. Все механизмы хорошо отработаны. До конца лета российскими паспортами будут обеспечены все граждане на левом берегу, достигшие возраста паспортизации", - сказал Сальдо.

На полях Петербургского международного экономического форума Сальдо также сообщал, что все жители освобожденных территорий региона до конца лета получат российский паспорт. Российское гражданство получили уже более 120 тыс. человек из 200 тыс.