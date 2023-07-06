В Приморье уровень воды в реках после ливней поднялся на 1,5-3 м

Максимумы паводка ожидаются 6 июля

ВЛАДИВОСТОК, 6 июля. /ТАСС/. Ливни, которые принес в Приморье циклон, вызвали подъем воды в реках некоторых районов на 1,5-3 м, максимумы паводка ожидаются в четверг, сообщил ТАСС ведущий специалист Приморского гидрометцентра Виктор Чулков.

"Под влиянием активного южного циклона днем 5 и ночью 6 июля в Приморском крае прошли дожди различной интенсивности. Как и прогнозировалось, наиболее интенсивные осадки прошли в южной половине края, здесь их количество составило 34-96 миллиметров. <...> В южной половине Приморья дожди вызвали резкий подъем уровней воды на 0,3-1,0 м, на малых реках западных районов подъем составил 1,5-3 м. Реки преимущественно в берегах. Сегодня пройдут максимумы паводка (до 1 м), местами с подтоплением низких пойм, сельхозугодий и участков дорог", - сообщил Чулков.

Он уточнил, что на пяти метеостанциях, расположенных в Артеме, пригороде Владивостока, Уссурийском городском округе и поселке Ольга количество выпавших осадков достигло критериев опасного явления, когда 50 миллиметров осадков и более выпадает за 12 часов и менее. Сегодня, по словам собеседника, циклонический вихрь продолжит смещаться на северо-восток, вечером он достигнет острова Хоккайдо и пролива Лаперуза. Дожди, местами сильные, сохранятся в основном в восточных и центральных районах края, на остальной территории прекратятся. На юге станет теплее, а на севере - прохладнее, чем в среду.

"Ближайшей ночью циклон уйдет в Охотское море и унесет непогоду с собой. Однако погода в Приморье останется неустойчивой. К южным районам подойдет атмосферный фронт и снова вызовет небольшой дождь, который под утро быстро закончится", - уточнил Чулков.

Утром в среду Приморье оказалось во власти глубокого циклона, который оказывал влияние на южные районы. В течение дня на этих территориях шли сильные дожди с сильным ветром, на востоке залива Петра Великого высота волн ночью достигала 4 метров. В крае было объявлено штормовое предупреждение, была повышена штормовая готовность в пунктах базирования Тихоокеанского флота в регионе, энергетики также перешли в режим повышенной готовности.