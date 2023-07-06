Цукерберг опубликовал первый за 11 лет пост в Twitter после запуска его аналога

Он разместил фотографию известного интернет-мема

ТАСС, 6 июля. Руководитель американской корпорации Meta (признана в РФ экстремистской) Марк Цукерберг опубликовал в среду в Twitter первое за 11 лет сообщение после запуска собственного приложения Threads - аналога этого сервиса микроблогов.

Цукерберг разместил фотографию известного интернет-мема с двумя показывающими друг на друга героями комикса "Человек-паук". Сообщение было опубликовано спустя несколько часов после запуска приложения Threads.

22 июня Цукерберг согласился выяснить отношения в поединке с владельцем Twitter Илоном Маском, который вызвал его на бой после того, как в сети появилась информация о намерениях Meta запустить конкурента Twitter. Бизнесмены условились сразиться на арене в Лас-Вегасе. Мать владельца Tesla и SpaceX Мэй Маск впоследствии заявила, что отменила бой сына с Цукербергом. В то же время президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт считает, что поединок состоится и станет самым просматриваемым в истории.