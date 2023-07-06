6 июля, 03:02

В Москве ожидаются переменная облачность и до 30 градусов тепла

Атмосферное давление составит 752 мм ртутного столба

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Переменная облачность, преимущественно без осадков и до плюс 30 градусов прогнозируются в Москве в четверг. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице будет 28-30 градусов тепла, в ночь на пятницу - до плюс 17 градусов.

Ветер юго-восточный, 4-9 м/с. Атмосферное давление составит 752 мм ртутного столба.

В Подмосковье в четверг температура воздуха будет колебаться в пределах плюс 27 - плюс 32 градусов. В ночь на пятницу столбики термометров могут опуститься до отметки плюс 14 градусов. 

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