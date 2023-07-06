С начала СВО СК эксгумировал в новых регионах РФ свыше 100 тел погибших от агрессии ВСУ

Почти половину из них нашли на территории ДНР, сообщили в Следственном комитете

ДОНЕЦК, 6 июля. /ТАСС/. Сотрудники Следственного комитета с начала специальной военной операции (СВО) эксгумировали свыше 100 тел жителей новых регионов, погибших от агрессии Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом ТАСС сообщили в СК по Донецкой Народной Республике (ДНР).

"Наши сотрудники с начала СВО эксгумировали в новых регионах РФ свыше 100 тел. Это люди, которые погибли, преимущественно, в результате вооруженной агрессии ВСУ", - сказали в СК.

Почти половина из них, как уточнили в СК, найдены на территории ДНР.

По информации следователей, все найденные тела проходят ДНК-экспертизу, результаты которой хранятся в единой базе Следственного комитета. "Эти данные помогают родственникам прояснить судьбу их родных и близких в случае их поиска", - пояснили в СК.

В настоящее время следователи изучают материалы, собранные в ходе следственных мероприятий на территории новых регионов, чтобы восстановить полную картину гибели каждого отдельного человека.

В СК добавили, что работа по поиску стихийных захоронений продолжается.