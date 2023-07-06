Украинские полицейские пройдут в Японии обучение новейшим методам судмедэкспертизы

Председатель японской Национальной комиссии общественной безопасности Коити Тани пообещал продолжить сотрудничество с Украиной в этом направлении

ТОКИО, 6 июля. /ТАСС/. Группа сотрудников отдела судебно-медицинской экспертизы Национальной полиции Украины посетит Японию для обучения новейшим методам опознания тел. Об этом в четверг сообщил журналистам председатель японской Национальной комиссии общественной безопасности Коити Тани.

"Надеюсь, что наш богатый опыт и знания, полученные в ходе опознания людей после Великого восточнояпонского землетрясения (землетрясение 11 марта 2011 года - прим. ТАСС), помогут Украине", - приводит его слова агентство Kyodo.

Группа из 10 украинских судмедэкспертов с 10 по 14 июля посетит Токио и Фукусиму, где ознакомится с новейшими методами вскрытия, сбора образцов и проведения анализов ДНК.

Тани подчеркнул, что "подобная помощь с японской спецификой" является крайне важной, и пообещал продолжить активное сотрудничество с украинской стороной в этом направлении.