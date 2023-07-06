В Азовском музее представят тактильные копии мамонта и древнего человека для незрячих

Макеты изготовили в рамках программы "Особый взгляд"

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 июля. /ТАСС/. Тактильные копии бюста древнего человека (синантропа) и скульптуры шерстистого мамонта изготовлены для Азовского археологического и палеонтологического музея-заповедника, чтобы с экспонатами могли ознакомиться незрячие посетители. Макеты, созданные из износостойких материалов, в деталях совпадают с оригиналами, сообщил ТАСС в четверг директор музея Евгений Мамичев.

"Копии выглядят так же точно, как экспонаты. У нас есть научная реконструкция головы синантропа, но фондовый предмет трогать нельзя, <…> научное изображение шерстистого мамонта - хрупкий экземпляр. Поэтому изготовлены копии из материалов, которые не подтверждены износу. Это композитные полимерные материалы. Люди с нарушениями зрения получат возможность их потрогать и получить тактильное представление о внешнем виде экспоната", - сказал Мамичев.

Тактильные копии изготовлены в рамках программы "Особый взгляд" благотворительного фонда "Искусство, наука и спорт". По словам Мамичева, создание копий, которые дадут людям с инвалидностью по зрению представление об экспонатах, позволят сделать коллекцию музея более доступной для всех категорий посетителей.

"Люди с нарушениями зрения - особая аудитория, для которой мы стараемся сделать экспозицию доступной. У человека, который много раз слышал о мамонте, но никогда его не видел, впервые в жизни появится представление о том, как выглядело животное. Это большое достижение и прорыв для нашего музея и региона", - отметил Мамичев.

В настоящее время коллекция Азовского археологического музея заповедника насчитывает более 400 тыс. экспонатов. Тактильные копии созданы пока только для двух десятков предметов.

Как сообщили в Министерстве региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области, это стало возможным благодаря победе Азовского музея-заповедника в конкурсе "Создание тактильных копий музейных экспонатов" в рамках программы "Особый взгляд" благотворительного фонда "Искусство, наука и спорт". Над макетами работали скульпторы, архитекторы, специалисты по 3D-сканированию и печати.