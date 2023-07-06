Депутат выступил за создание международной федерации журналистов стран ШОС и БРИКС

Александр Бабаков объяснил необходимость этого тем, что информационная картина, которую транслируют глобальные медиакорпорации, не имеют отношения к объективной реальности

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Создание международной федерации журналистов стран ШОС и БРИКС помогло бы доносить альтернативную и объективную информацию до граждан государств - участников этих организаций. Об этом заявил ТАСС в четверг вице-спикер Госдумы Александр Бабаков ("Справедливая Россия - За правду"), комментируя предложение посла Ирана в России Казема Джалали о необходимости создания ассоциации СМИ стран-единомышленников.

"Хочу обеими руками поддержать инициативу посла Ирана в Москве по созданию ассоциации СМИ стран-единомышленников. Нам необходимо идти дальше и создавать международную федерацию журналистов стран ШОС и БРИКС с приглашением в нее журналистов стран-участников. Сегодня к ШОС присоединился Иран, и это только начало, за ним последуют другие суверенные государства Азии и Африки", - сказал парламентарий.

Бабаков отметил, что "сегодня мировой информационной повесткой управляют англосаксонские "партнеры", а на подпевках у них выступают европейские государства". Поэтому информационная картина, транслируемая глобальными медиакорпорациями, не имеет никакого отношения к объективной реальности, пояснил депутат.

"Сегодня все международные организации по так называемой защите прав журналистов, включая Международную федерацию журналистов (IFJ), Комитет защиты журналистов, представителя по свободе СМИ при ОБСЕ, аппарат комиссара по правам человека Совета Европы, соответствующие структурные подразделения ООН, напрямую или опосредованно финансируются и контролируются США. Более того, российским журналистам перестали продлевать членство в федерации IFJ без объяснения причины", - добавил Бабаков.

По словам вице-спикера Госдумы, ситуация постепенно меняется, и осознание опасности такого положения дел приходит к коллегам по ШОС и БРИКС. "В рамках новой международной федерации журналистов стран ШОС и БРИКС необходимо создать медиаплощадку, позволяющую журналистам наших стран оперативно обмениваться информацией, переводить сообщения на свои языки и с использованием существующих национальных медиаресурсов доносить альтернативную и объективную информацию до граждан своих стран. Существующие информационные технологии с легкостью позволяют это делать в онлайн-режиме", - сказал он.

Также Бабаков считает необходимым основать альтернативную международную премию за свободу правдивой прессы. "Главным критерием оценки профессионализма журналистов в рамках этой премии станет не очернение своей страны и восхваление мира Paх Americana ("американский мир" - прим. ТАСС), а отражение объективной реальности профессиональным журналистским языком", - заключил парламентарий.