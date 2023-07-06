Цукерберг сообщил о создании за несколько часов более 5 млн учетных записей в Threads

Приложение стало доступно для скачивания в американском сегменте App Store в 2:00 мск

НЬЮ-ЙОРК, 6 июля. /ТАСС/. Более пяти миллионов пользователей зарегистрировались в приложении Threads от корпорации Meta (признана в РФ экстремистской) в первые часы после его запуска. Об этом сообщил в среду на своей странице в этой соцсети, являющейся аналогом Twitter, руководитель Meta Марк Цукерберг.

"Преодолели отметку в 5 млн учетных записей за первые четыре часа", - написал Цукерберг.

В 19:00 по времени Восточного побережья США (02:00 мск 6 июля) приложение Threads стало доступно для скачивания в американском сегменте App Store. Программа также доступна для скачивания в РФ, однако функционирует лишь при включенном VPN. Регистрация в приложении осуществляется при помощи учетной записи в Instagram (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta). Как сообщили ТАСС ранее в Роскомнадзоре, Threads сможет работать на территории России при условии соблюдения требований законодательства.

22 июня руководитель Meta Марк Цукерберг согласился выяснить отношения в поединке с владельцем Twitter Илоном Маском, который вызвал его на бой после того, как в сети появилась информация о намерениях Meta запустить конкурента Twitter. Бизнесмены условились сразиться на арене в Лас-Вегасе. Мать владельца Tesla и SpaceX Мэй Маск впоследствии заявила, что отменила бой сына с Цукербергом. В то же время президент Абсолютного бойцовского чемпионата Дана Уайт считает, что поединок состоится и станет самым просматриваемым в истории.