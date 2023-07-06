Третий в Кузбассе реабилитационный центр для участников СВО появится в Новокузнецке

Также в центре будут оказывать помощь людям с нарушениями опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями

КЕМЕРОВО, 6 июля. /ТАСС/. Третий реабилитационный центр для участников специальной военной операции в Кемеровской области построят в Новокузнецке на базе недостроенного здания медико-социальной экспертизы. Об этом сообщил журналистам министр труда и соцзащиты РФ Антон Котяков в ходе рабочей поездки в Кемерово.

"Это тот объект, который начинал строиться несколько лет назад, он стоит незавершенным. Он строится на базе медико-социальной экспертизы в Новокузнецке. Сейчас уже принято решение о завершении этого объекта, завершается формирование проектно-сметной документации. В ближайшее время приступим непосредственно к завершению", - сказал Котяков.

Ранее сообщалось, что в Кузбассе начали строить первый в России реабилитационный центр для ветеранов специальной военной операции. Местом строительства выбран город Шерегеш в южной части региона. Второй центр будет располагаться в городе Кемерове.

Губернатор Кузбасс Сергей Цивилев добавил, что благодаря строительству третьего реабилитационного центра получится покрыть такими услугами весь регион. "И я попросил еще Антона Викторовича [Котякова] дать своих тоже специалистов, он посоветовал ведущие учебно-научные организации в Москве и Санкт-Петербурге, которые нас еще проконсультируют в рамках проектирования нашего реабилитационного центра, чтобы они соответствовали всем самым высоким требованиям", - рассказал журналистам Цивилев.

Уточняется, что центр будет работать, прежде всего, для участников СВО. Но также здесь будет оказываться помощь и для людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями.